Mann ohne Führerschein rast und rennt vor Polizei davon

Ein 24-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert: erst mit dem Auto und dann zu Fuß. Als das Fahrzeug auf der Autobahn 3 bei Beratzhausen (Landkreis Regensburg) aufgrund der aggressiven Fahrweise kontrolliert werden sollte, sei der Fahrer zunächst dem zivilen Polizeifahrzeug in Richtung Abfahrt gefolgt – dann aber über die Autobahn weiter in Richtung Frankfurt geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, überholte der Fahrer andere Autos auf dem Standstreifen und fuhr dann an der Anschlussstelle Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ab. Demnach fuhr der Mann mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde über die Landstraße, ehe er sein Fahrzeug im Gemeindebereich Hohenfels Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz abstellte und zu Fuß in ein Waldstück floh. Seine Beifahrerin ließ er im Wagen sitzen.

Den Angaben zufolge kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Waldstück, als die Polizei eintraf. Sprecher sagte, dass sich die 29-jährige Beifahrerin kooperativ zeigte und den Beamten die Handynummer des Fahrers gab. Im Laufe des Telefonats habe sich auch der 24-Jährige einsichtig gezeigt und sich schließlich den Beamten gestellt.

Dann stellte sich dann heraus, dass der 24-Jährige bereits vor über einem Jahr seinen Führerschein abgeben musste. Ihn erwartet laut Polizeiangaben ein Strafverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im Anschluss seien Fahrer und Beifahrerin von ihren Familien abgeholt worden, sagte der Sprecher.