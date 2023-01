Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger am Münchner Flughafen fest

Ein 23-Jähriger wurde wegen mehrerer Vergewaltigungen und sexueller Belästigungen gesucht. Nun ging der Afghane der Polizei am Flughafen München ins Netz.

31.01.2023 | Stand: 10:48 Uhr

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Vergewaltiger am Münchner Flughafen festgenommen. Der Afghane landete nach Angaben der Beamten mit der Maschine aus Dubai. Bei der Einreisekontrolle hielten die Polizisten den 23-Jährigen an. Wie sich bei der Kontrolle am Sonntagmorgen herausstellte, lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Regensburg vor.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wirft dem Mann mehrere Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen in den vergangenen vier Jahren vor. Der mutmaßliche Täter wurde nach seiner Festnahme der Polizei Regensburg überstellt. Von dort aus wurde er am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Bundespolizei am Flughafen München ist übrigens mit ihren gut 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die zweitgrößte Flughafendienststelle der Bundespolizei in Deutschland.

