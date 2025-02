A3 in Niederbayern nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Ein Unfall im Landkreis Deggendorf hat am Morgen für eine Komplettsperrung der Autobahn 3 in Richtung Regensburg mit massiven Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Bergungsarbeiten bei Iggensbach dauerten bis in den Vormittag, hieß es von der Polizei. Der Rückstau im morgendlichen Verkehr war mindestens zehn Kilometer lang. Auch nach Ende der Sperrung sei mit weiteren Behinderungen durch den Rückstau zu rechnen.

Ursache für die Behinderungen war der Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto. Laut Polizei hatte der 61-jährige Transporterfahrer beim Spurwechsel offenbar ein von hinten kommendes Auto übersehen. Dessen Fahrer konnte nicht mehr bremsen, durch den Aufprall geriet der Kleintransporter ins Schlingern und kippte um. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Für die Bergung des Transporters, der beide Fahrspuren blockierte, musste ein Kran angefordert werden. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst in den oberen fünfstelligen Bereich.