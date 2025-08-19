A3 wegen brennenden Lastwagens in Richtung Nürnberg gesperrt

Die Autobahn 3 ist in Richtung Nürnberg aufgrund eines brennenden Lastwagens gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, geriet das mit rund 300 Litern Heizöl beladene Fahrzeug auf dem Autobahnkreuz Regensburg in Brand. Den Angaben zufolge wird ein Reifenplatzer als Ursache angenommen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Die A3 war vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Fahrbahn Richtung Passau ist laut einem Polizeisprecher nun jedoch wieder freigegeben. Die Fahrbahn Richtung Nürnberg und die Überleitung von der A3 auf die A93 in Fahrtrichtung Hof sind jedoch weiterhin gesperrt, hieß es weiter.

Laut dem Polizeisprecher sind die Einsatzkräfte weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt, das Feuer ist jedoch unter Kontrolle. Die Sperrung werde noch rund eine Stunde andauern.