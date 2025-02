Polizei deckt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle auf

Die Liste der Verstöße eines Autofahrers in Mittelfranken ist lang: Nicht nur sei der 29 Jahre alte Fahrer auf der A3 deutlich zu schnell unterwegs, sondern sein Wagen auch überbesetzt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Auto mit fünf Sitzen saßen demnach sieben Menschen - darunter drei Kinder. Die ein, drei und neun Jahre alten Kinder seien nicht angeschnallt gewesen und hätten einfach zwischen den Erwachsenen gesessen, so die Polizei.

Weiter stellten die Beamten bei der Kontrolle nahe Höchstadt a.d. Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Zudem seien gefälschte Handys, Smartwatches und Kopfhörer in dem Wagen am Montag gefunden worden. «Dabei handelt es sich ausnahmslos um "billige" Plagiate», hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Beamten hatten das Auto ursprünglich kontrolliert, weil der Autofahrer mit 121 km/h statt der erlaubten 80 km/h durch eine Baustelle auf der Autobahn gefahren sei.