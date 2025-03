Nach fliegendem Fahrerwechsel sitzt Betrunkener am Steuer

Ein Autofahrer soll vor einer Verkehrskontrolle im Landkreis Main-Spessart mit seinem Beifahrer den Platz getauscht haben - der auch unter Drogen stand. Die Beamten hätten einen 20-Jährigen am Steuer gesehen, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Kontrolle in Lohr am Main saß er dann auf dem Beifahrersitz. Vermutlich habe er verbergen wollen, dass er nach seinen eigenen Angaben drei Joints geraucht hatte und keinen Führerschein besaß.

Gewechselt hatten die beiden vermutlich an einer roten Ampel, wie ein Pressesprecher sagte. Der 40-Jährige am Steuer war jedoch auch nicht fahrfähig: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Beiden Männern wurde Blut abgenommen. Der Jüngere muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Ältere wegen Trunkenheit am Steuer.