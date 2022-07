Verlosung: Gewinne Tickets fürs Ikarus-Festival 2019!

Dein Vorsatz fürs neue Jahr: tanzen, tanzen, tanzen? Dann bist Du hier richtig! In unserer vierten Verlosung des allgaeu.life-Adventskranzes gibt's 2 x 2 Full-Weekend-Tickets für das Ikarus-Festival 2019 zu gewinnen! In der fünften Auflage wird das größte Allgäuer Festival noch fetter: Drei volle Tage, vom 7. bis 10. Juni, treten am Allgäu Airport bei Memmingen die angesagtesten Electro-Acts auf. Unter anderem bestätigt sind Lost Frequencies, Ofenbach, Neelix, Pappenheimer und viele mehr. - UPDATE - Uuund Schluss: Wir haben unsere Gewinner gezogen und werden sie in den kommenden Tagen benachrichtigen! Vielen Dank allen fürs Mitspielen.