41-Jähriger aus Jettingen-Scheppach vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei meldet einen Vermisstenfall in Jettingen-Scheppach. Gesucht wird ein 41-jähriger Mann. Er wird laut Polizei seit dem frühen Sonntag vermisst.

22.08.2022 | Stand: 07:00 Uhr

In Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) wird der 41-jährige Denny Rößner vermisst. Laut Polizei hat er am Sonntag (21.08.2022) offenbar in den frühen Morgenstunden seine Wohnanschrift verlassen. Die Umstände, unter denen der 41-Jährige verschwunden ist, lassen befürchten, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Er ist unterwegs mit einem weißen Hyundai I10 mit dem Kennzeichen GZ-R 2345.

Vermisster in Jettingen Scheppach - Personenbeschreibung

Name Rößner

Vorname Denny

Geburtsdatum: 23.05.1981

Größe 175cm

Lesen Sie auch

Bahnstrecke gesperrt Funkenflug von Zug verursacht in Jettingen-Scheppach Brände an Bahnstrecke

Figur: 80 Kilogramm

Haare_ kurz, dunkelblond, lockig

Nationalität: deutsch

Besondere Merkmale: Er hat einen kurzen Oberlippen- und Kinnbart. Er könnte eine weiße Baseballmütze tragen.

Wer hat den Mann gesehen? Oder kann Informationen zu seinem Aufenthalsort geben? Zuständig in diesem Vermisstenfall ist die Polizeiinspektion Burgau. Telefon: 08222/9690-0.

Für eilige Informationen wählen Sie bitte Notruf 110 oder wenden sich direkt an die sachbearbeitende oder jede andere Polizeidienststelle, schreibt die Polizei.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.