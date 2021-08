Vermisster Angler tot aus Ammersee geborgen

Ein 65-jähriger Angler ist tot im Ammersee gefunden worden. Der Mann galt bereits als vermisst, die Einsatzkräfte entdeckten sein Boot auf dem Wasser.

28.08.2021 | Stand: 19:35 Uhr

Der 65-jährige war am Donnerstagabend in der Nähe von Dießen (Landkreis Landsberg) mit einem Ruderboot angeln gewesen. Seine Frau meldete ihn erst am Freitagmorgen als vermisst, da der Mann auch zuvor oft bis in die Nacht angeln war.

Angler tot aus Ammersee geborgen: Sein Boot war gekentert

Es wurde eine Suchaktion mit mehreren Wasserwachten, einer Unterwasserdrohne und einem Polizeihubschrauber gestartet. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte laut Polizei am Freitag das gekenterte Boot des 65-Jährigen. Am Samstag bargen Taucher der Wasserwacht schließlich seine Leiche. Derzeit geht die Polizei eigenen Angaben zufolge von einem Unfall aus.

