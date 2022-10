Vermisster Bergsteiger am Hochkalter bei Berchtesgaden tot geborgen

Der seit 17. September vermisste 24-jährige Bergsteiger ist am Donnerstag tot am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden geborgen worden.

13.10.2022 | Stand: 21:28 Uhr

Am Hochkalter in Ramsau bei Bechtesgaden (Oberbayern) ist bereits am 17. September ein 24-jähriger Bergsteiger aus Hannover (Niedersachsen) verunglückt. Die Polizei hat am Donnerstag seine Leiche geborgen. Das berichten mehrere Medien einstimming.

Der junge Mann ist vor mehreren Wochen bei einer Tour am Hochkalter verunglückt und setzte selbst einen Notruf ab. Es folgte eine tagelange Suche der Bergwacht Ramsau unter widrigen Bedingungen durch Schnee, Eis, Starkregen, Wind und Nebel. Immer wieder mussten die Retter die Suche abbrechen und auf bessere Wetterverhältnisse warten.

Die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers hat am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr einen leblosen Körper in einem Schneefeld auf 2250 Metern Höhe am Hochkalter entdeckt. Der Leichnam soll sich in einer Absturzrinne unterhalb der Stelle befunden haben, wo die Einsatzkräfte im September den Rucksack des 24-jährigen Bergsteigers entdeckt haben. Die österreichischen Beamten seien einem Medienbericht zufolge zufällig in den Bereich unterwegs gewesen, hätten aber über den Fall und die Umstände Bescheid gewusst.

Der leblose Körper wurde am Donnerstagnachmittag ins Tal gebracht. Die Polizei Berchtesgaden ermittelt derzeit noch zur Todesursache. Die Beamten schließen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch Fremdverschulden oder die Beteiligung anderer Personen aus.

