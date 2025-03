Mann attackiert Pizza-Lieferantin mit Messer

Mit einem Messer soll ein Mann im Landkreis Landshut eine Pizza-Lieferantin von hinten angegriffen haben, als sie seine Wohnung verließ. Nun ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie die Polizei mitteilte.

Die 25 Jahre alte Lieferantin habe am Samstag dem 26-Jährigen in seiner Wohnung in Geisenhausen seine Pizza übergeben. Als sie die Wohnung verließ, soll der Mann versucht haben, mit einem Messer auf die Frau einzustechen, hieß es. Die 25-Jährige konnte den Stich den Angaben zufolge mit der Hand abwehren und in ihr Fahrzeug flüchten. Sie verletzte sich leicht und alarmierte die Polizei.

Den 26 Jahre alten Verdächtigen nahm die Polizei in seiner Wohnung fest. Er sei am Sonntag vor einen Ermittlungsrichter gekommen und befinde sich in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittele zum Motiv des Verdächtigen.