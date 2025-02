29-Jähriger attackiert - zwei Männer in Untersuchungshaft

Nach einem versuchten Tötungsdelikt im Landkreis Bayreuth sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Den beiden Männern wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstag in Speichersdorf auf einen 29-Jährigen eingeschlagen zu haben, wie Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilten.

Nach Erkenntnissen der Ermittler war zunächst ein Streit in einer Wohnung eskaliert. Danach soll es Zeugen zufolge zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße gekommen sein. Einer der beiden mutmaßlichen Täter habe dabei einen rohrähnlichen Gegenstand verwendet. Der angegriffene 29-Jährige wurde den Angaben zufolge mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Die Polizei fahndete derweil nach den Tätern und nahm die 41 und 35 Jahre alten Verdächtigen fest. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen beide Männer Haftbefehl wegen Verdachts auf versuchten Totschlag. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.