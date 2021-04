Mann mit Flasche an Hals verletzt: Verdächtiger im Gefängnis

Ein 23-jähriger Asylbewerber hat einen Mann beim Streit mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

12.04.2021 | Stand: 16:41 Uhr

Die Polizei verdächtigt einen 23-jährigen Asylbewerber, am Freitagabend einen Gleichaltrigen in einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer am Hals verletzt zu haben. Die beiden hätten Streit gehabt, teilt die Polizei mit. Der Kontrahent musste ärztlich behandelt werden. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Polizei ermittelt, warum die beiden in der Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm stritten

Gegen den Verdächtigen besteht ein Haftbefehl. Er kam in ein Gefängnis. Der Verletzte ist außer Lebensgefahr. Warum es zum Streit kam, ermittelt die Polizei.

