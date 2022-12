Achtung Eisregen! Hier wird es am Mittwochmorgen richtig glatt im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen und Glatteis in der Nacht und am frühen Mittwochmorgen. Welche Städte und Landkreise betroffen sind.

13.12.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Es wird glatt in Bayern, richtig glatt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag eine Vorwarnung vor Glatteis herausgegeben. In der Nacht zum Mittwoch ziehen demnach aus Südwesten Niederschläge auf, die zunächst zum Teil noch als Schnee fallen, rasch aber in gefrierenden Regen übergehen.

DWD erwartet Eisregen und Glatteis in Bayern

Die Folge des Eisregens: Es muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der gefrierende Regen teils über viele Stunden hinweg anhält. In der Folge sind massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten", warnt der Deutsche Wetterdienst. In den Wäldern bestehe Gefahr von Eisbruch, auch an Strommasten und Stromleitungen könnte es unter Umständen zu Problemen kommen.

Glatteis-Warnung für Mittwoch, 14. Dezember: Diese Städte und Landkreise sind betroffen

Gefrierender Regen und damit Glatteis auf Straßen und Wegen erwartet der DWD (Stand: 13.12., 15 Uhr) unter anderem in folgenden Landkreisen:

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu

Kaufbeuren

Unterallgäu

Memmingen

Lindau

Günzburg

Neu-Ulm

Stadt und Landkreis Augsburg

Landsberg

Weilheim-Schongau

Garmisch-Patenkirchen

Ab wann kommt das Glatteis nach Bayern?

Die Warnung des DWD gilt am Mittwoch, 14. Dezember, von Mitternacht bis 9 Uhr morgens.

Glatteis in Bayern: Fällt Mittwoch die Schule aus?

Aktuell sind keine Schulausfälle in Bayern am 14. Dezember bekannt.