Warum Bayern langsamer gegen Corona impft als geplant

Theoretisch könnten täglich 38.000 Menschen in Bayern geimpft werden. In der Realität ist die Zahl deutlich niedriger. Wie das Gesundheitsministerium reagiert.

25.01.2021 | Stand: 16:16 Uhr

Am 27. Dezember war es so weit. Der Moment, den so viele Menschen seit Monaten herbeigesehnt hatten. Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus wurden im Freistaat verabreicht, an Bewohner eines Seniorenheims im oberbayerischen Germering. Seither nimmt die Anzahl der verimpften Dosen stetig zu: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden im Freistaat bisher insgesamt rund 291.000 Impfungen gespritzt. Das entspricht angesichts einer Gesamteinwohnerzahl in Bayern von rund 13,12 Millionen Menschen etwa einer Quote von 2,2 Prozent.