Warum heulen die Sirenen? Das ist der Grund für den Alarm heute

Warum heulen die Sirenen? Diese Frage stellen sich heute viele Menschen in der Region. Das ist der Grund für den Sirenen-Alarm am 8. Dezember.

08.12.2022 | Stand: 10:01 Uhr

Warum die Sirenen heulen, dürfte eine viel gestellte Frage heute am Donnerstag, 8. Dezember 2022, sein. Dabei war der Sirenen-Alarm heute um 11 Uhr seit mehreren Wochen angekündigt - und das sogar bundesweit. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Sirenen und den anderen Alarmierungen an diesem Donnerstag.

Warum heulen die Sirenen?

Der Sirenen-Alarm heute um 11 Uhr gehört zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember. Wichtig zu wissen: Es handelt sich nur um eine Übung, nicht um einen echten Großalarm. Wenn die Sirenen heulen, zeigt das den Behörden und verantwortlichen Katastrophenschützern, dass die Alarmierung und die Technik für die Warnung der Bevölkerung im Ernstfall funktionieren.

Sirenen-Alarm: Welche Bedeutung hat ein Sirenenton 3 mal ?

Wenn die Sirene 3 mal hintereinander heult, mit jeweils mehreren Sekunden Pause dazwischen, dann dient das Signal in Bayern zur Alarmierung der örtlichen Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner und - Frauen werden damit aufgefordert, zur Feuerwache zu kommen und die Fahrzeuge zu besetzen, um zu einem Einsatzort zu fahren. Für die normale Bevölkerung ist es also nicht von Bedeutung, wenn die Sirene 3x hintereinander geht.

Welche Bedeutung hat der Sirenenton als langer Dauerton - auf und ab heulend?

Wenn die Sirene eine Minute lang als Dauerton heult, aber dabei auf- und abschwellt, sollen die Menschen sofort das Radio einschalten. In diesem Fall liegt eine größere Gefahrenlage vor, über die per Radio informiert wird. Gehört werden sollten in diesem Fall die örtlichen Lokalsender oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wer eine Warnapp auf seinem Smartphone hat, etwa KatWarn (hier zum Download für iPhone und Android) oder NINA (hier zum Download), sollte sich diese ansehen.

Welche Bedeutung hat das Sirenensignal als Dauerton 1 mal?

Ein einminütiger, gleichbleibender Heulton der Sirene bedeutet Entwarnung. Es gibt also keine Gefahr mehr, vor der man sich schützen muss.

Ich habe eine Nachricht aufs Handy bekommen. Wie funktioniert das?

Beim Warntag heute am 8.12. wird erstmals großflächig das sogenannte Cell Broadcast eingesetzt. Dabei geht eine Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Das geschieht automatisch. Niemand muss sich anmelden. Die Nachricht hat maximal 500 Zeichen.

Cell Broadcast hat den Vorteil, das man gleichzeitig alle Handys ansteuern kann, deren Besitzer sich zum Zeitpunkt der Warnung in einer bestimmten Funkzelle aufhalten - und zwar ohne dass die warnende Behörde dafür die Nummer und ihre Besitzer kennen muss. In Griechenland wird das beispielsweise schon länger genutzt, etwa um die Bewohner einer Region vor akuter Gefahr zu warnen, wenn sich in ihrer Nähe ein Waldbrand ausbreitet.

Ich habe heute keine Warnung aufs Handy bekommen. Warum nicht?

Damit Cell Broadcast funktioniert, muss das Handy angeschaltet sei und Empfang haben. Außerdem muss das Gerät mit Cell Broadcast kompatibel sein. Folgende Geräte sind dann empfangsbereit:

Alle Apple iPhones der Generation 6s oder aufwärts mit dem Betriebssystem iOS 16.1 oder 15.7.1 und 15.6.1

Android-Geräte von der Version 11 an aufwärts

Bei einigen Mobiltelefonen muss der CB-Empfang außerdem noch manuell aktiviert werden. Beim iPhone gelingt dies in den Einstellungen über den Menüpunkt "Mitteilungen". Dort findet sich ganz unten die Rubrik "Cell Broadcast Alerts" mit den drei Auswahlfeldern "extreme Gefahr", "Gefahreninformation" sowie "Testwarnungen", die sich einzeln aktivieren lassen. Wer ein entsprechendes Smartphone hat, wird also direkt sehen, dass der Sirenen-Alarm heute nur ein Test ist.