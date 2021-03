Warum werden an Ostern die Brunnen geschmückt?

Derzeit sieht man sie in vielen Ortschaften, bevorzugt im West- und im Oberallgäu: mit bunten Eiern geschmückte Osterbrunnen. Doch wer beziehungsweise was steckt hinter diesem auffälligen Osterbrauch? Auf allgaeu.life spricht Mesmerin Elisabeth Kling aus Überbach/Dietmannsried über Geschichte und Bedeutung der österlichen Hingucker.

21.03.2021 | Stand: 20:44 Uhr

Einen der größten und schönsten Osterbrunnen gibt es seit Jahren in Oberstaufen: In jüngster Vergangenheit zierten bis zu 1.300 (!) handbemalte Eier den Brunnen am Kirchplatz. "Ja, viele Gemeinden legen sich ordentlich ins Zeug, um ihren Osterbrunnen festlich zu schmücken", sagt Mesmerin Elisabeth Kling.

Auch in der Gemeinde Probstried wird der Brunnen für Ostern hübsch gemacht. Bild: Tim Füngerlings

Traditionell werde dies erst am Karsamstag gemacht, doch an vielen Orten erstrahlen die Osterbrunnen schon in den Tagen vor dem Fest in vollem Glanz. Bei Kling im Dietmannsrieder Ortsteil Überbach wurde der Osterbrunnen am Palmsonntag vom örtlichen Gartenbauverein dekoriert.

Erste Überlieferungen des Brauches stammen aus der fränkischen Schweiz. Hier soll es Anfang des 19. Jahrhunderts erstmalig geschmückte Osterbrunnen gegeben haben. Von dort aus verbreitete sich die Tradition des Brunnenschmückens seit den 1980er-Jahren vor allem in Süd-, Mittel- und Ostdeutschland.

Imposant: Der Brunnen im Ortskern von Seeg im Ostallgäu. In dem Ort sind gleich mehrere Brunnen zu Ostern geschmückt. Bild: Stephan Michalik

In früheren Jahren spielte der Brunnen eine entscheidende Rolle für die Wasserversorgung der gesamten Gemeinde. "Deshalb wollte man ihn zu Ostern in besonderer Weise ehren, um auch in Zukunft Wasserknappheit und -verschmutzung vorzubeugen", sagt Mesmerin Kling.

Wichtigster Bestandteil der Brunnen sind natürlich die bunten Ostereier, die traditionell in Handarbeit ausgeblasen und bemalt werden. "Weil diese von Vandalen aber immer häufiger zerstört wurden, verwenden wir nun nur noch Plastikeier", erzählt Kling mit einem Stirnrunzeln.

Außerdem gehört zu jedem Brunnen ein immergrüner Buchs. "Er symbolisiert das ewige Leben, die Palmkätzchen sind ein Zeichen für die Gesundheit", so die Mesmerin. An vielen Osterbrunnen wehen auch bunte Bänder, die böse Geister vertreiben sollen.

Außer aus Brauchtum und Glaubensgründen werden viele Osterbrunnen heutzutage auch als Touristenattraktion geschmückt. Zwischen vielen Gemeinden findet sogar ein regelrechter Konkurrenzkampf um den größten und schönsten Brunnen statt. So verlor der Osterbrunnen der fränkischen Gemeinde Bieberbach seinen Eintrag in Guinness-Buch der Rekorde als mit 11.100 Eiern „größter Osterbrunnen der Welt“ im Jahr 2005 an die oberpfälzische Stadt Sulzbach-Rosenberg, die mit 16.500 Eiern den Bieberbacher Brunnen überbot. Dafür müssten sich viele Allgäuer Hennen ordentlich ins Zeug legen…