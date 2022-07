Was für ein Fewo-Wochenende!

Weitgehend gutes Wetter und eine grandiose Stimmung: Die Festwoche in Kempten ist seit Freitagabend mächtig im Gange! Wir zeigen Dir die schönsten Fotos und im Video erfährst Du, was die Festwoche für uns Allgäuer so besonders macht:

27.07.2022 | Stand: 13:26 Uhr