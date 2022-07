Was für ein süßer Heiratsantrag!

So ein öffentlicher Heiratsantrag kann ja ganz schön schiefgehen (siehe: hier ). Aber Wolfgang war sich bei Claudia so sicher, dass er gleich das ganze Forum Allgäu zur Verlobung eingeladen hat! Hier siehst Du den süßen Antrag im Video.

Plötzlich applaudierten hunderte Menschen im Forum Allgäu. Ein einziges Wort war dafür nötig: „Ja!“ Anschließend lagen sich eine Frau und ein Mann in den Armen.

Die anderen freuten sich mit ihnen. Wenige Minuten danach hatten Claudia Immler und Wolfgang Wipper noch Tränen in den Augen. Der 35-Jährige hatte sich einiges einfallen lassen, um seiner Liebsten einen Heiratsantrag zu machen. Sein Vorwand: Er brauche neue Schuhe.

So lockte er seine 30-jährige Freundin am Samstagnachmittag ins Forum. Plötzlich ertönte aus den Lautsprechern das Lied „Marry you“ von Bruno Mars. Hinter den beiden fingen Menschen an zu tanzen. Erst wenige. Dann immer mehr. Sie folgten dem Paar bis in die Mitte des Einkaufszentrums.

Dort fiel Wolfgang Wipper schließlich auf die Knie, stellte seiner Claudia die Frage aller Fragen, steckte ihr den Verlobungsring an den Finger. Freunde, die im ersten Stock standen, ließen Rosenblätter und Herzluftballons regnen.

80 Tänzer der Tanzschule Fischer hatten den 35-Jährigen unterstützt. Sogar bis aus dem Kleinwalsertal waren sie angereist, um für einen besonders romantischen Moment zu sorgen. Schuhe kauften die Frisch-Verlobten übrigens nicht. Stattdessen gab es Sekt.