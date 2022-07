Autofahrer stößt mit Pedelec zusammen und ergreift die Flucht

Ein 77-jähriger Autofahrer kollidiert in Wasserburg mit einem Pedelecfahrer und türmt. Kurze Zeit später kann die Polizei den Flüchtigen jedoch stellen.

22.07.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Wassserburg im Landkreis Rosenheim mit einem 56-jährigen Pedelecfahrer zusammengestoßen und dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer auf der LI16 unterwegs, als er den Pedelecfahrer in einem Kreisverkehr übersah, mit diesem kollidierte und davonfuhr.

Autofahrer in Wasserburg fährt Pedelecfahrer an und flüchtet

Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion stellte den Flüchtigen in Aeschach. Dieser gab an, zwar einen Radfahrer bemerkt zu haben, von einem Zusammenstoß habe er aber nichts gewusst. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.