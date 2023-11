Weiße Weihnachten 2023 in Bayern? Die Chancen sind eher gering

Weiße Weihnachten 2023 in Bayern? Dass es Heiligabend schneit, wäre für viele Menschen ein echter Traum. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, was sagt die Prognose?

14.11.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Gibt es 2023 weiße Weihnachten in Bayern, wird es Heiligabend schneien? Das dürfte wieder eine der meistgestellten Wetter-Fragen in den kommenden Wochen bis zum 24.12.23 sein. Denn kaum etwas ist für viele Menschen schöner als ein Weihnachtsfest mit Schnee, dicken Flocken, Frost und funkelnden Lichtern an zugeschneiten Christbäumen.

Hier alle Infos zur Frage Weiße Weihnachten 2023 in Bayern ja oder nein, zu Prognosen, Wahrscheinlichkeit und Wetter-Trend für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage.

Wetter-Trend und Modelle: Gibt es 2023 weiße Weihnachten in Bayern?

Die Frage, ob es heuer mit weißen Weihnachten klappt, kann derzeit noch niemand auch nur halbwegs seriös beantworten. Das ist erst einige Tage vor dem 24.12.23 möglich. Doch angesichts des Klimawandels stehen die Chancen vom Flachland bis in mittlere Lagen eher schlecht.

„Der kommende Winter wird insgesamt wohl wieder zu warm ausfallen, wie auch in den vergangenen Jahren“, sagte Chefmeteorologe Joachim Schug von Meteogroup Anfang November mit Blick auf die Langfrist-Modellrechnungen. Immerhin: Die Niederschlagsmengen würden voraussichtlich höher als im langjährigen Mittel ausfallen. Sein Fazit: „Das verspricht für die mittleren und höheren Lagen Naturschnee.“ Demgegenüber würde in tiefen Lagen kaum Schnee fallen.

Am besten stehen nach seinen Worten die Chancen für winterliche Wetterperioden im Januar und Februar, schlechter im Dezember 2023.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Weiße Weihnachten 2023 in Bayern?

Zumindest statistisch eher gering. Denn Weiße Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember werden generell in den meisten Regionen Deutschlands immer seltener. „Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen vertreibt die romantischen weißen Weihnachten Schritt für Schritt aus Deutschland“, sagte Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), schon im vergangenen Jahr.

Wetter-Prognose für 2023: Weisse Weihnachten in Bayern ja oder nein?

Ein Vergleich der Referenzperioden 1961 bis1990 und 1991 bis 2020 zeigt laut DWD, dass die Chance auf weiße Weihnachten mit einer Schneedecke an allen drei Tagen im Mittel von Deutschland um 13 Prozentpunkte und regional sogar um bis zu 44 Prozentpunkte zurückgegangen ist.

Was bedeutet das für Weiße Weihnachten in Bayern?

Besonders gesunken sind die Chancen auf Weiße Weihnachten tatsächlich im Süden Deutschlands, also auch in Bayern. Hier lag bis vor wenigen Jahrzehnten fast jedes zweite Jahr an Weihnachten Schnee. Doch das hat sich stark geändert. Beispielhaft hat der DWD für sieben Städte in Deutschland den Rückgang der Wahrscheinlichkeit weißer Weihnachten berechnet:

Berlin -10,0 Prozent

Hamburg -10,0

Leipzig -3,8

Köln -6,7

Frankfurt -11,8

München -19

Freiburg -12,2.

Rein statistisch gebe es zum Beispiel in München also nur noch alle sieben Jahre weiße Weihnachten. früher war die Stadt alle drei Jahre an Heiligabend schneebedeckt.

Schon lange keine flächendeckende Weiße Weihnachten mehr

Das letzte Mal flächendeckend Schnee in ganz Deutschland zum Weihnachtsfest gab es 2010, damals übrigens erstmals wieder nach 1981. Der letzte Eiswinter liegt noch weiter zurück: 1962/1963. Da kam wochenlang die kältestmögliche Luft aus Nordsibirien zu uns. Der Bodensee war komplett zugefroren und begehbar, seitdem nie wieder.

Und wer sich nicht mehr genau erinnert: Vergangenes Jahr war Weihnachten verregnet und windig Mit 7 bis 12 Grad blieb es mild. Zu mild für diese Jahreszeit. Und auch Heiligabend 2021 gab es keine Weiße Weihnacht in Bayern. Die Höchsttemperatur etwa im Allgäu lag bei über 7 Grad.