Weiterer Polizist im Münchner Drogenskandal vor Gericht

Die juristische Aufarbeitung im Münchner Drogenskandal geht weiter. 2020 wurde bekannt, dass mehrere Polizisten Kokain gehandelt und konsumiert hatten.

14.02.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Die juristische Aufarbeitung des Drogenskandals bei der Münchner Polizei geht weiter. An diesem Dienstag (9.00 Uhr) beginnt ein weiterer Prozess gegen einen Polizisten, der darin verwickelt sein soll. Die Vorwürfe: unerlaubter Erwerb und Besitz von Betäubungs- und Dopingmitteln, sowie Verwahrungsbruch. Der 1994 geborene Polizist soll im Dienst beschlagnahmtes Marihuana selbst genommen haben.

Drogen-Skandal bei der Münchner Polizei: Zweites Verfahren beginnt

Der Prozess ist das zweite Verfahren in dem Kokain-Skandal, der das Münchner Präsidium 2020 erschütterte, und das derzeit am Münchner Amtsgericht läuft. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Prozess gegen einen 28-Jährigen begonnen, der seine Verstrickungen unter Tränen gestanden hatte. In dem Verfahren sind nach Gerichtsangaben drei Verhandlungstage angesetzt.

