Weniger Arbeitslose in Bayern

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist um 2,8 Prozent gesunken. Gerade bei jüngeren und ausländischen Arbeitslosen sei die Entwicklung positiv.

02.03.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Februar zurückgegangen. 246 339 Menschen waren zum Stichtag am 14. Februar arbeitslos gemeldet - das sind 7189 (2,8 Prozent) weniger als im Januar und 70 293 weniger als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb im Februar bei 3,3 Prozent.

Bei Älteren, schwerbehinderten Menschen und Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung gebe es Zuwächse. Besonders erfreulich sei die Entwicklung dagegen bei jüngeren und ausländischen Arbeitslosen, teilte die Regionaldirektion mit.

