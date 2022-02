Wer will Novavax? Der neue Corona-Impfstoff kommt nach Bayern

Bald bekommen die ersten Menschen in Bayern ihre Spritze mit Novavax. Bringt dieser Totimpfstoff, auf den viele gewartet haben, die Impfkampagne voran?

Von Marco Keitel

26.02.2022 | Stand: 10:18 Uhr

Auf dem fünften in Deutschland zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus ruht eine große Hoffnung. Denn das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers Novavax funktioniert nach einem anderen Prinzip als die bisher zugelassenen mRNA-Präparate von Biontech und Moderna, an deren Sicherheit nach wie vor Menschen in Bayern zweifeln– entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Auf diese Alternative haben viele der Skeptikerinnen und Skeptiker gewartet. Ab kommender Woche ist Nuvaxovid, so der Name des Stoffes, in Bayern verfügbar. Nimmt die zuletzt arg ins Stocken geratene Impfkampagne dann wieder Fahrt auf?