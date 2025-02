Neuschnee in Bayern: Wetter für die Piste

Wintersportler können sich am Wochenende über Neuschnee in den Alpen freuen. Mit den Schneeflocken kehren auch zeitweise die Sonne und ein tiefblauer Himmel zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Wochenende zwischen minus zwei und plus fünf Grad.

Letzte Regentropfen gehen am Donnerstagabend allmählich in Schneeflocken und Schneeschauer über. Bis zum Freitagmorgen sollen in den Alpen und im Allgäu bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gefallen sein. Im Alpenvorland gebe es fünf Zentimeter Schnee, im Mittelgebirge und höheren Flachland drei Zentimeter.

Tagsüber soll es am Freitag laut DWD bedeckt bleiben und örtlich weiter schneien. In der Nacht kann es auf den Straßen glatt werden. Der Samstag starte teils mit einer starken Quellbewölkung. Zwischendurch soll es vor allem in den Alpen und dem Alpenvorland aber sonnig werden. Am Sonntag soll es trotz durchziehender Wolken weitgehend freundlich bleiben.