Am Wochenende bleibt es im Allgäu überwiegend freundlich

Es kommen noch ein paar sonnige Tage, das Wetter in Bayern bleibt schön. Die Aussicht auf das Wochenende im Allgäu lohnt sich.

26.02.2021 | Stand: 09:29 Uhr

Die Menschen in Bayern können sich zum Ende der Wochen auf überwiegend schönes Wetter einstellen. Am Freitag zeigt sich im Süden noch oft die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden Frankens ziehen jedoch Wolken auf, ab der Mittagszeit kann es auch etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad, am Alpenrand bis 18 Grad.

Regen fällt in der Nacht auf Samstag

In der Nacht von Freitag auf Samstag fällt laut WetterKontor südlich der Donau örtlich noch etwas Regen, am Alpenrand später auch Schnee. Sonst bleibt es überwiegend trocken. Die Luft kühlt sich auf plus 7 bis minus 1 Grad ab. (Das aktuelle Allgäu-Wetter finden Sie auch auf unserer Wetterseite)

So wird das Wetter in den Alpen am Wochenende

Zu Beginn des Samstags kann es an den östlichen Alpen noch regnen. Oberhalb von 800 bis 1.200 Metern fällt Schnee. Im Lauf des Tages zeigt sich die Sonne aber immer häufiger. Am Nachmittag ist es nur noch an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und zwölf Grad.

Sonne zeigt sich am Sonntag im Süden Bayerns

In der Nacht zum Sonntag ist es teils klar, teils wolkig, gebietsweise breitet sich erneut Nebel oder Hochnebel aus. Die Temperaturen gehen auf plus 4 bis minus 4 Grad zurück.

Im Süden kommt nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel am Sonntag häufig die Sonne zum Vorschein. Am meisten Sonnenschein gibt es im Süden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 und 13 Grad. Der Wind weht schwach, zum Teil auch mäßig.

Lesen Sie auch: Saharastaub im Allgäu: Morgens und abends wird es besonders intensiv