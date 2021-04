Wetter im Allgäu: Wieder Schnee erwartet

Vom Frühlings-Wetter ins Winter-Feeling: In der Nacht auf Mittwoch soll es im Allgäu erneut schneien. Und es bleibt kalt. Wann wird es wieder besser?

Nach dem Schneefall im Allgäu und weiteren Teilen Bayerns am späten Abend des Ostermontags werden auch am Dienstag Schnee- und Graupelschauer von Nordwesten kommend erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Vormittag in weiten Teilen des Freistaats zudem Glätte bei Temperaturen von höchstens 0 bis 7 Grad.

Allgäu-Wetter: Wieder Schneefall in der Nacht zum Mittwoch

Für die Nacht auf Mittwoch sagen die Meteorologen vor allem im Süden weiteren Schneefall vorher. Bei -1 bis -7 Grad wird erneut Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe erwartet.

Trotz glatter Straßen und dem nächtlichen Schneefall konnte die Polizei im Allgäu am Dienstagmorgen keine Häufung witterungsbedingter Unfälle feststellen. Südlich von Schweinfurt kam eine 47-jährige Frau auf schneeglatter Straße von der Autobahn ab und schlitterte in die Leitplanke. Sie und ihre beiden Kinder mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Wieder Winter im Allgäu?

Zur Erinnerung: Vor einer Woche waren im Allgäu Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad angekündigt. Und auch unsere Galerie zu den Allgäuer Osterbrunnen zeigt strahlenden Sonnenschein.

Nun aber der erneute Wintereinbruch im Allgäu. Von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh kann es schneien. Gerade Pendler müssen sich darauf einstellen und vorsichtig fahren. Ab Donnerstag soll es mit den Temperaturen wieder bergauf gehen. Die genaue Prognose für Ihre Region finden Sie immer aktuell unter www.allgäuer-zeitung.de/wetter. (mit dpa)

