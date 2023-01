Wetter in Bayern am Wochenende, 21. und 22. Januar 2023: Schnee, Wolken und Kälte breiten sich aus

Es wird weiß in Bayern: Das Wetter am Wochenende, 21. Januar 2023 und 22. Januar 2023, in Bayern hat Schnee, Minusgrade, viele Wolken und nur wenig Sonne im Gepäck. Die genauen Vorhersagen finden Sie hier.

20.01.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Das Wetter in Bayern wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende vom 21. Januar 2023 bis zum 22. Januar 2023 wolkig, teilweise verschneit, glatt und frostig. Wir haben die Vorhersagen für Sie im Überblick zusammengefasst.

Wetter am Samstag, 21. Januar 2023, in Bayern: Der Tag bleibt bewölkt aber meist trocken

Schneefall und Glätte: So startet Bayern laut Wetterkontor besonders in Alpennähe in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Wochenende. Im Alpenvorland sowie am Bayernwald ist nur zeitweise mit Schnee und Glätte zu rechnen. An den Alpen dauert die Wetterlage länger an. Ansonsten ist es meist trocken und am Himmel lassen sich einige Lücken in der Wolkendecke blicken. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen minus zwei und minus sieben Grad.

Auch tagsüber bleibt es überwiegend stark bewölkt. Mäßiger, teilweise auffrischender Wind kommt aus dem Norden. In Alpennähe und an den östlichen Mittelgebirgen ist zeitweise mit Schnee zu rechnen. Ansonsten regnet es in Bayern kaum. Mit minus vier bis zwei Grad gibt es außerdem oftmals Dauerfrost.

In der Nacht zum Sonntag schneit es in ganz Bayern. Der Schneefall durchzieht das Bundesland von Osten kommend und verbreitet Glätte. Die Temperatur sinkt in der Nacht auf minus ein bis minus sieben Grad.

Wetter am Sonntag, 22. Januar 2023, in Bayern: Schnee und Wolken breiten sich aus

Am Sonntag bleibt es kalt und bewölkt in Bayern. Bei Höchsttemperaturen von minus vier bis zwei Grad fällt zeitweise Schnee vom dicht mit Wolken überzogenen Himmel. Aus Westen bis Nordwesten weht immer wieder ein frischer Wind.

Auch in der Nacht zum Montag gibt es noch etwas Schnee, bis sich die weißen Flocken gegen Mitternacht weitgehend verabschieden und es später zum Teil größere Auflockerungen gibt. Örtlich kann es nebelig werden. In der Nacht kühlen die Temperaturen auf minus zwei bis minus acht Grad ab. An den Alpen wird es mit Schnee noch kälter: bis zu minus zwölf Grad. Streckenweise bringen die kühlen Temperaturen Glätte mit.

Laut DWD wird es am ganzen Wochenende immer wieder glatt. Deshalb: Vorsicht auf den Straßen.

Wetter am Montag, 23. Januar 2023, in Bayern: Ab und an Sonnenschein und kaum Regen

Am Montag lässt sich die Sonne in manchen Teilen Bayerns wieder blicken. Insgesamt ziehen aber neue Wolken auf. Das Wetter wird wechselhaft, bringt aber gebietsweise auch mal größere Auflockerungen mit Sonnenschein mit. Am Montag regnet es in Bayern kaum. Die Temperaturen klettern bei schwachem bis mäßigem Nordostwind auf minus vier bis zwei Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es durch Hochnebel oft stark bewölkt. In einzelnen Gebieten gibt immer wieder klare Sicht. Die Temperatur erreicht Tiefstwerte von minus drei bis minus acht Grad. Besondere in den Alpentälern können die Werte auf bis zu minus elf Grad sinken.