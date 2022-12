Wetter in Bayern heute (21.12.) am Mittwoch mit Glatteisgefahr in Niederbayern

In Bayern kann es heute glatt werden. Vor allem in Niederbayern besteht Glatteisgefahr. Die ausführliche Wetter-Vorhersage für Mittwoch im Freistaat.

21.12.2022 | Stand: 07:12 Uhr

Mit einer südwestlichen Strömung wird milde Meeresluft herangeführt. Eine schwache Kaltfront erreicht Bayern heute von Westen her. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Mittwoch in Bayern

Mittwochvormittag ist es in Bayern stark bewölkt und von Westen gibt es verbreitet Regen. Vor allem in Niederbayern und der südlichen Oberpfalz besteht Unwettergefahr durch Glatteis. Am Nachmittag wird es von Westen wieder zunehmend trocken. Die Höchstwerte liegen heute in Bayern zwischen 1 Grad im Passauer Land und um 10 Grad in Alpennähe. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer Wind aus Südwest.

Der meteorologische Winteranfang 2022 hat am 1. Dezember begonnen. Kalendarisch hingegen startet der Winter erst heute am 21. Dezember.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag gibt es in Bayern vorübergehend größere Auflockerungen, später setzt von Westen her gebietsweise erneut Regen ein. Örtlich kommt es zu Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad. Am kältesten ist es in Niederbayern. Örtlich kommt es zu Glätte auf den Straßen durch überfrierende Nässe.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern? Gibt es Glatteis auf den Straßen in Bayern?

Bis zum Vormittag besteht besonders im Umfeld der östlichen Mittelgebirge und in Niederbayern örtlich Glatteisgefahr. Größtes Risiko für Unwetter gibt es in der Donauebene in Niederbayern.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 60 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgten weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu. Dass Skitouren nicht ungefährlich sind, musste jüngst auch Deutschlands Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer erfahren.

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

Heute am Morgen sowie in der Nacht zum Donnerstag kommt es in Bayern örtlich zu Nebel mit Sichtweiten auch unter 150 Metern.

Wird es windig am Mittwoch in Bayern?

In Gipfellagen der Mittelgebirge sowie in Alpenhochlagen kommt es zeitweise zu stürmischen Böen um 70 km/h aus Richtung Südwest.

Vorhersage: Das Wetter in Bayern am Donnerstag

Am Donnerstag hängen über Bayern viele Wolken und es kommt verbreitet zu schauerartigem Regen, vereinzelte kurze Gewitter inklusive. Am Nachmittag von Südwesten her nur noch einzelne Schauer und gelegentlich Auflockerungen.