Im Süden Deutschlands schlägt der Winter noch einmal zu: Es fällt wieder Schnee und es wird eisig kalt.

07.02.2021 | Stand: 15:54 Uhr

Am Sonntag fällt im Süden Deutschlands Regen, zum Teil gefrierender Regen mit Glatteis. Die Temperaturen liegen zwischen minus fünf und plus neun Grad. Im Süden weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

Im Süden geht der Regen in Schnee über

In der Nacht zum Montag geht der Regen auch im Süden in Schnee über. Es schneit teilweise sehr ergiebig. Die Temperaturen gehen auf null bis minus zwölf Grad zurück, lediglich im Südwesten liegen die Tiefstwerte noch etwas über dem Gefrierpunkt.

Am Montag ist es meist stark bewölkt und im Süden, auch in Bayern, gehen weitere Schneefälle nieder. Auf den Straßen besteht Glättegefahr. Es herrscht leichter bis mäßiger Dauerfrost. Der Wind weht schwach bis mäßig. (Das aktuelle Wetter im Allgäu sowie Vorhersagen finden Sie auch auf unserer Wetter-Seite)

Temperaturen sinken auf minus 15 Grad

In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und örtlich fällt etwas Schnee. Die Temperaturen gehen auf Tiefstwerte zwischen minus fünf und minus 15 Grad zurück.

Am Dienstag überwiegen oft die Wolken, gebietsweise kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Im Südosten kann es auch zu Schneeschauern kommen. In den meisten Regionen herrscht weiterhin leichter bis mäßiger Dauerfrost mit Werten von minus zehn bis minus ein Grad, nur im äußersten Süden steigen die Temperaturen etwas in den Plusbereich.

Weiter Schneefälle im Süden

Am Mittwoch halten sich meist dichte Wolken. Im Süden und Südosten fällt dabei gebietsweise Schnee. Es bleibt frostig kalt mit Höchstwerten zwischen minus neun und minus ein Grad. Lediglich an den Alpen steigen die Temperaturen auf null bis drei Grad.

Extrem-Wetter in Deutschland: Woher kommt der ganze Schnee?

Eine Ursache für den ungewöhnlich starken Wintereinbruch in weiten Teilen Deutschlands ist unter anderem der hohe Luftdruck, der vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht. DWD-Sprecher Andreas Friedrich verwies am Sonntag auf den sogenannten Polarwirbel-Split. Normalerweise bewegt sich dieser Luftwirbel kreisförmig direkt über der Region des Nordpols - daher auch der Name. Der Wirbel verstärkt sich regelmäßig im Winter, wenn kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und diese sich zunehmend abkühlt, was zu einem Druckabfall in der Höhe führt.

Kommt es zu einem "Ausbruch", teilt sich der Wirbel und kann sich verlagern. "So einen Ausbruch gibt es immer wieder mal - aber diesmal erwischt es uns voll", sagte Friedrich. So gelinge es den kalten arktischen Luftmassen, weit in den Süden vorzustoßen.

Bilderstrecke

Schnee und Eis: Wintereinbruch in Teilen Deutschlands

1 von 19 Tief Tristan hat für gewaltige Schneemengen im Norden und in der Mitte Deutschlands gesorgt - wie hier in Wernigerode im Harz. Der Verkehr ist größtenteils lahm gelegt. Meteorologen sprechen vom größten Wintereinbruch seit Jahren. Fotos aus Deutschland. Bild: Matthias Bein, dpa Tief Tristan hat für gewaltige Schneemengen im Norden und in der Mitte Deutschlands gesorgt - wie hier in Wernigerode im Harz. Der Verkehr ist größtenteils lahm gelegt. Meteorologen sprechen vom größten Wintereinbruch seit Jahren. Fotos aus Deutschland. Bild: Matthias Bein, dpa 2 von 19 Wernigerode (Sachsen-Anhalt): Frisch gefallener Schnee bedeckt am frühen Morgen eine Straße und die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge. Bild: Matthias Bein, dpa Wernigerode (Sachsen-Anhalt): Frisch gefallener Schnee bedeckt am frühen Morgen eine Straße und die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge. Bild: Matthias Bein, dpa 3 von 19 Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen): Ein Auto fährt über die schneebedeckte A2. Bild: Lino Mirgeler, dpa Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen): Ein Auto fährt über die schneebedeckte A2. Bild: Lino Mirgeler, dpa 4 von 19 Osnabrück (Niedersachsen): Signalanlagen, Oberleitungen und Listmasten am Hauptbahnhof stehen im dichten Schneetreiben. Witterungsbedingt ist der Zugverkehr in weiten Teilen Niedersachsens stark beeinträchtigt. Bild: Jonas Walzberg, dpa Osnabrück (Niedersachsen): Signalanlagen, Oberleitungen und Listmasten am Hauptbahnhof stehen im dichten Schneetreiben. Witterungsbedingt ist der Zugverkehr in weiten Teilen Niedersachsens stark beeinträchtigt. Bild: Jonas Walzberg, dpa 5 von 19 Putgarten (Mecklenburg-Vorpommern): Ein Mann läuft über einen verschneiten Acker auf der Insel Rügen. Bild: Jens Büttner, dpa Putgarten (Mecklenburg-Vorpommern): Ein Mann läuft über einen verschneiten Acker auf der Insel Rügen. Bild: Jens Büttner, dpa 6 von 19 Lehde (Brandenburg): Mit Schnee bedeckt sind Bäume und Gebäude im Spreewalddorf Lehde. Bild: Patrick Pleul, dpa Lehde (Brandenburg): Mit Schnee bedeckt sind Bäume und Gebäude im Spreewalddorf Lehde. Bild: Patrick Pleul, dpa 7 von 19 Berlin: Spaziergänger mit Hund gehen bei Schneefall vor dem Reichstagsgebäude. Bild: Christoph Soeder, dpa Berlin: Spaziergänger mit Hund gehen bei Schneefall vor dem Reichstagsgebäude. Bild: Christoph Soeder, dpa 8 von 19 Hannover (Niedersachsen): Ein Räumfahrzeug fährt an der historischen Uhr am zentralen Platz Kröpcke im Stadtzentrum entlang. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa Hannover (Niedersachsen): Ein Räumfahrzeug fährt an der historischen Uhr am zentralen Platz Kröpcke im Stadtzentrum entlang. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa 9 von 19 Bielefeld (Nordrhein-Westfalen): Skifahrer bewegen sich mit ihren Langlaufskiern auf einer zugeschneiten Straße. Bild: Friso Gentsch, dpa Bielefeld (Nordrhein-Westfalen): Skifahrer bewegen sich mit ihren Langlaufskiern auf einer zugeschneiten Straße. Bild: Friso Gentsch, dpa 10 von 19 Osnabrück (Niedersachsen): Männer schieben ein Auto an, das sich auf einer verschneiten Straße festgefahren hatte. Bild: Jonas Walzberg, dpa Osnabrück (Niedersachsen): Männer schieben ein Auto an, das sich auf einer verschneiten Straße festgefahren hatte. Bild: Jonas Walzberg, dpa 11 von 19 Sieboldshausen (Niedersachsen): Ein Fahrzeug vom Winterdienst räumt Schnee im Landkreis Göttingen von der Straße. Bild: Swen Pförtner, dpa Sieboldshausen (Niedersachsen): Ein Fahrzeug vom Winterdienst räumt Schnee im Landkreis Göttingen von der Straße. Bild: Swen Pförtner, dpa 12 von 19 Berlin: Ein Schneeräumfahrzeug fährt bei Schneefall vor dem Eingang zum Bahnhof Potsdamer Platz. Bild: Kay Nietfeld, dpa Berlin: Ein Schneeräumfahrzeug fährt bei Schneefall vor dem Eingang zum Bahnhof Potsdamer Platz. Bild: Kay Nietfeld, dpa 13 von 19 Magdeburg (Sachsen-Anhalt): Eine Straßenbahn steckt auf dem Breiten Weg im Schnee fest. Wegen der aktuellen Wetterlage mit Schneefall und Schneeverwehungen haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihre Straßenbahnen in die Depots geholt, der Straßenbahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Bild: Peter Gercke, dpa Magdeburg (Sachsen-Anhalt): Eine Straßenbahn steckt auf dem Breiten Weg im Schnee fest. Wegen der aktuellen Wetterlage mit Schneefall und Schneeverwehungen haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihre Straßenbahnen in die Depots geholt, der Straßenbahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Bild: Peter Gercke, dpa 14 von 19 Berlin: Ein Jogger läuft im dichten Schneetreiben über eine Straße in Berlin-Friedenau. Bild: Kay Nietfeld, dpa Berlin: Ein Jogger läuft im dichten Schneetreiben über eine Straße in Berlin-Friedenau. Bild: Kay Nietfeld, dpa 15 von 19 Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen): Ein Auto fährt über die völlig zugeschneite Autobahn 2. Bild: Marcel Kusch, dpa Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen): Ein Auto fährt über die völlig zugeschneite Autobahn 2. Bild: Marcel Kusch, dpa 16 von 19 Osnabrück (Niedersachsen): Schnee weht vom Dach des Busbahnhofs am Hauptbahnhof. Der Busverkehr wurde am Sonntagmorgen von der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) eingestellt. Bild: Jonas Walzberg, dpa Osnabrück (Niedersachsen): Schnee weht vom Dach des Busbahnhofs am Hauptbahnhof. Der Busverkehr wurde am Sonntagmorgen von der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) eingestellt. Bild: Jonas Walzberg, dpa 17 von 19 Berlin: Der Berliner Fernsehturm zeichnet sich bei Schneefall nur leicht als Silhouette gegen den grauen Himmel ab. Bild: Christoph Soeder, dpa Berlin: Der Berliner Fernsehturm zeichnet sich bei Schneefall nur leicht als Silhouette gegen den grauen Himmel ab. Bild: Christoph Soeder, dpa 18 von 19 Dresden (Sachsen): Passanten gehen am Morgen am Ufer der Elbe vor der Kulisse der Altstadt durch den Schnee. Bild: Sebastian Kahnert, dpa Dresden (Sachsen): Passanten gehen am Morgen am Ufer der Elbe vor der Kulisse der Altstadt durch den Schnee. Bild: Sebastian Kahnert, dpa 19 von 19 Bielefeld (Nordrhein-Westfalen): Autos fahren am Sonntagmorgen über eine zugeschneite Straße. Bild: Marcel Kusch, dpa Bielefeld (Nordrhein-Westfalen): Autos fahren am Sonntagmorgen über eine zugeschneite Straße. Bild: Marcel Kusch, dpa 1 von 19 Tief Tristan hat für gewaltige Schneemengen im Norden und in der Mitte Deutschlands gesorgt - wie hier in Wernigerode im Harz. Der Verkehr ist größtenteils lahm gelegt. Meteorologen sprechen vom größten Wintereinbruch seit Jahren. Fotos aus Deutschland. Bild: Matthias Bein, dpa Tief Tristan hat für gewaltige Schneemengen im Norden und in der Mitte Deutschlands gesorgt - wie hier in Wernigerode im Harz. Der Verkehr ist größtenteils lahm gelegt. Meteorologen sprechen vom größten Wintereinbruch seit Jahren. Fotos aus Deutschland. Bild: Matthias Bein, dpa

Lesen Sie auch: Allgäu oder Norddeutschland? Elf Schneefotos, doch wo sind sie entstanden? Raten Sie mit!