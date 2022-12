Sonne, Wolken Regen - der Wetter-Mix für heute in Bayern

Der Tag vor Silvester gestaltet sich in Bayern heute aus Wettersicht durchwachsen. Sonne, Wolken, Regen. Die Aussichten für die letzten Tage des Jahres.

30.12.2022 | Stand: 07:35 Uhr

"Mit lebhafter westlicher Strömung wird weiterhin milde Meeresluft herangeführt. In der Nacht zum Samstag zieht eine Warmfront durch." So teilt es der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für das Wetter heute in Bayern mit.

Heute Vormittag fällt im Süden von Bayern örtlich leichter Regen. Sonst scheint neben einigen Wolken auch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag nimmt von Westen die Bewölkung zu, in Teilen Frankens und Schwabens fällt erneut Regen. Im Fichtelgebirge 5 Grad, am Untermain und im östlichen Alpenvorland örtlich 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, mit dem Regen stark auffrischender Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zu Silvester ist es in Bayern dicht bewölkt und von West nach Ost zieht Regen durch. Die Temperaturen gehen zurück auf 10 Grad im Raum Aschaffenburg und 2 Grad im Bayerwald sowie in den östlichen Alpentälern. In Böen weht ein starker, im Bergland stürmischer Wind aus Südwest.

Schwere Sturmböen auf Bayerns hohen Alpengipfeln bis 100 km/h

Ab heute Nachmittag im höheren Bergland zunehmend stürmische Böen bis 70 km/h aus Südwest. In den Hochlagen der Rhön zum Abend Sturmböen bis 80, auf hohen Alpengipfeln schwere Sturmböen bis 100 km/h.

Ab dem Abend in Franken, später gibt es auch in Schwaben einzelne Böen bis 60 km/h.

Neuschnee im Oberallgäu oberhalb von 1200 Metern

Heute Vormittag schneit es im Oberallgäu oberhalb von 1200 m. Es fallen maximal 1 bis 3 cm Neuschnee.

Überaus milder Jahresausklang

Am Samstag, Silvester, ist es anfangs meist stark bewölkt und örtlich fällt etwas Regen. Im Tagesverlauf wird es von Süden her trockener und zunehmend heiter. Mit 12 bis 19 Grad gibt es einen überaus milden Jahresausklang, im Alpenvorland werden es stellenweise bis 21 Grad. Es weht ein auffrischender, in Franken und Schwaben in Böen starker Südwestwind.

In der Nacht auf Neujahr ist es im nördlichen Franken teilweise wolkig, sonst nur gering bewölkt. Nach Mitternacht ist es gebietsweise dunstig oder nebelig,

Neujahr scheint nach Nebelauflösung häufig die Sonne, im Norden Bayerns ist sie zeitweise von Wolkenfeldern verdeckt. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad an der unteren Donau und 18 Grad im Raum München. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Nordbayern gelegentlich auffrischender Wind aus südlichen Richtungen.

Zum 7-Tage-Wetter in der Urlaubsregion Allgäu geht es hier.