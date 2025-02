Leichter Regen in Bayern zum Wahlsonntag

Auf dem Weg ins Wahllokal darf in Bayern gern der Regenschirm eingepackt werden. Am Sonntag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Mittelfranken, Oberpfalz und Südbayern nämlich zeitweise leichten Regen geben. Wer ganz früh aufsteht, sollte vor allem in Ostbayern vorsichtig auf den Straßen sein, es kann glatt und neblig werden, wie der DWD mitteilte.

Bei Temperaturen von maximal 7 bis 13 Grad kann der dicke Wintermantel im Schrank hängen bleiben. Der Weg zur Wahlurne wird der Prognose zufolge von einer starken Bewölkung und einem schwachen Wind begleitet. In der Nacht zum Montag ziehe der Regen nach Südosten ab, die Temperaturen sollen auf 4 bis 0 Grad abkühlen.