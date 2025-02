Mildere Temperaturen bei Sonne und Regen

Zum Wochenende hin kann man sich in Bayern auf höhere Temperaturen freuen. Jedoch werden neben Sonne auch Wolken und Regen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Mittwoch soll es zudem Frost, vereinzelt Reifglätte und am Alpenrand teils Nebel geben. Mit starken bis stürmischen Böen auf der Rhön und dem östlichen Mittelgebirge rechnet der DWD bis zum Mittag. Tagsüber kann man sich demnach auf viel Sonne und in Oberfranken örtlich auf leichten Dauerfrost einstellen. Höchstens 1 bis 5 Grad erwarten die Wetterexperten.

In der Nacht zum Donnerstag sollen Wolken vom Westen her aufziehen. Länger sonnig bleiben wird es laut DWD nur in Niederbayern und Teilen Oberbayerns. Mit Höchsttemperaturen von 2 bis 11 Grad könne man rechnen.

Neben Sonnenschein auch leichter Regen

Glättegefahr soll es in der Nacht zum Freitag gleich in mehreren Regionen geben: In Unter- und Oberfranken, wo es leicht regnen soll, und von Schwaben bis Niederbayern, wo vereinzelt Nebel erwartet wird. Vor allem in Franken könnten tagsüber einzelne Regentropfen fallen. Ansonsten soll es bei höchstens 7 bis 13 Grad überwiegend heiter werden.

Von der Nacht zum Samstag bis zum Mittag sollte man sich auf teils dichten Nebel in Schwaben und Oberbayern einstellen, prognostiziert der Wetterdienst. Ab dem Nachmittag soll es bei höchstens 5 bis 14 Grad im Süden mehr Sonnenschein geben, vom Westen her Wolken.

In der Nacht zum Sonntag kommt es laut DWD zu leichtem Frost im Osten, in Oberbayern und am Alpenrand. Mehrere Wolken und leichter Regen sollen dann bis zum Mittag aufziehen, woraufhin wieder mehr Sonne vom Südwesten her erwartet wird. Mit maximal 7 bis 12 Grad kann man demnach rechnen. An der Rhön und an den Alpen könnte es allerdings teilweise stürmisch werden.