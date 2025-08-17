Nach Gewittern und Schauern wieder mehr Sonne

Nach wechselhaftem Wochenendwetter startet die neue Woche in Bayern sommerlich: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll im Freistaat verbreitet die Sonne scheinen bei Temperaturen zwischen 28 und 23 Grad. Am Himmel können sich Quellwolken zeigen.

Nachts wird es zunehmend kühler. So rechnen die Meteorologen in der Nacht zum Dienstag mit Temperaturen zwischen 13 und 7 Grad. Der Himmel soll weitgehend klar sein, abgesehen von vereinzelten Nebelbänken.