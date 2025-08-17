Icon Menü
Wetter: Nach Gewittern und Schauern wieder mehr Sonne

Wetter

Nach Gewittern und Schauern wieder mehr Sonne

Nach der hochsommerlichen Hitze der vergangenen Woche sorgten in Teilen Bayerns am Wochenende Gewitter und Regenschauer für Abkühlung. Am Montag soll es sonnig weitergehen.
Von dpa
    Es wird wieder sommerlich. (Archivfoto)
    Es wird wieder sommerlich. (Archivfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Nach wechselhaftem Wochenendwetter startet die neue Woche in Bayern sommerlich: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll im Freistaat verbreitet die Sonne scheinen bei Temperaturen zwischen 28 und 23 Grad. Am Himmel können sich Quellwolken zeigen.

    Nachts wird es zunehmend kühler. So rechnen die Meteorologen in der Nacht zum Dienstag mit Temperaturen zwischen 13 und 7 Grad. Der Himmel soll weitgehend klar sein, abgesehen von vereinzelten Nebelbänken.

