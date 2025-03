Schnee in Bayern erwartet

Nach den frühlingshaften Tagen wird es in Bayern wieder schneien. Bereits ab Mittwochnachmittag werden in Oberfranken die ersten Flocken erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Doch wegen der hohen Temperaturen bleibe der Schnee nicht liegen. Die Höchsttemperaturen im Freistaat liegen laut DWD bei bis zu 15 Grad.

In der Nacht werde dann auch Schnee im Alpenvorland erwartet. Die Schneefallgrenze sinke auf bis zu 600 Meter, so der Wetterexperte. Auch in den kommenden Tagen sei in den Alpen sowie im Vorland immer wieder mit Schnee zu rechnen. In Höhen von rund 1.000 Metern bleibe eine dünne Schneedecke liegen. Ab 1.500 Meter seien bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich. In den wärmeren Regionen des Freistaates werde es immer wieder regnen, so der Wetterdienst.

Die Temperaturen sinken in den kommenden Tagen. Am Donnerstag werden es maximal zehn Grad an der Salzach. Zum Wochenende sollen die Höchsttemperaturen bei acht Grad im Allgäu liegen.