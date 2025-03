Sonnig, trocken - Waldbrandgefahr

Der warme, trockene Start in den März lässt die Waldbrandgefahr steigen. Im einigen Gegenden im Süden Bayerns wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bereits die zweithöchste Stufe des Waldbrandgefahrenindexes 4 erreicht. In den meisten anderen Regionen des Freistaates herrscht Stufe drei.

Der frühe Zeitpunkt sei nicht ganz ungewöhnlich, heißt es beim DWD. Im Februar habe es schon weniger geregnet als im langjährigen Durchschnitt. Die derzeit anhaltende Hochdruckphase habe ihr Übriges getan.

DWD erwartet weiterhin trockenes Wetter

«Wir werden noch eine Weile mit dem trockenen Wetter zu tun haben», sagte der Meteorologe vom Dienst, Dirk Mewes. Bis Sonntag soll es in Bayern noch trocken bleiben. Mit den höheren Temperaturen durch den Klimawandel könne die Waldbrandgefahr allgemein steigen.

Aktuell besonders betroffen sind die schwäbische Region um Oberstdorf sowie die oberbayerischen Gegenden um Garmisch-Partenkirchen und Kiefersfelden. Dort herrscht bereits der Waldbrandgefahrenindex vier von fünf. In der Gegend um Reit im Winkl wird sie am Freitag erreicht, in Hohenpeißenberg am Wochenende.

Vorsicht an südseitigen, schneefreien Berghängen

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten mahnt zu großer Vorsicht. Vor allem südseitige, schneefreie Berghänge mit lichten Fichten- und Kiefernwäldern seien gefährdet, sagt Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten am AELF.

Weil es in den vergangenen Wochen wenig geregnet oder geschneit hat, sei der Boden mit trockenen Blättern, Zweigen und Nadeln bedeckt, hieß es beim AELF. Vor allem das trockene Gras an den Berghängen sei leicht entzündlich. Gerade diese Lagen seien zudem für Feuerwehrautos meist nicht erreichbar. Ein Brand müsse dort von Hand oder per Hubschrauber gelöscht werden - das erschwere die Situation im Ernstfall.

Feuerwehrleute üben den Einsatz für den Ernstfall. (Archivbild) Foto: Philipp Schulze/dpa