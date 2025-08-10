Wetter in Bayern: Wolkenlos und sonnig mit über 30 Grad

Kaum Wolken am Himmel und die Sonne brutzelt - so startet Bayern wettermäßig in die nächste Woche. Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Sonnenschutz und ausreichend Wasser trinken sollten nicht vergessen werden.

Der Montag starte fast wolkenlos. Nur in Alpen und Bayerwald könne es ab mittags ein wenig schattiger werden, hieß es. Bei einem schwachen Wind erwartet der DWD Temperaturen von maximal 27 bis 31 Grad.

Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet

Auch am Dienstag scheine die Sonne fast ungestört auf den Freistaat herunter. In den Alpen bestehe nachmittags ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen laut DWD noch weiter an. Maximal werden 28 bis 34 Grad erwartet.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es sich dann ein wenig ab, mancherorts falle die Temperatur aber nicht unter die 18 Grad. Nach der sternenklaren Nacht startet der Mittwoch dem DWD zufolge mit maximalen Temperaturen von 31 bis 36 Grad sonnig und heiß.