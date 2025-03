Viel Sonnenschein in Bayern in der kommenden Woche

Auf milde Temperaturen und viel Sonnenschein können sich Menschen in Bayern in der kommenden Woche freuen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte, bringt ein stabiles Hoch, das sich bis zum Wochenende hält, trockenes und frühlingshaftes Wetter.

Nachts kann es teils frostig werden, begleitet von lokalen Nebelfeldern. Am Montag lösen sich voraussichtlich einzelne Nebelfelder in Franken auf, im Tagesverlauf soll es in Bayern vielerorts sonnig werden. Die Höchstwerte reichen demnach von sieben bis zwölf Grad. Ähnlich sonnenreich und mild wird das Wetter unter der Woche erwartet. Zum Wochenende rechnet der DWD mit Höchstwerten von bis zu 15 Grad - «fast schon frühlingshafte Temperaturen».