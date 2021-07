Wetterdienst warnt vor starken Gewittern, Starkregen und Hagel

Bereits am Freitagnachmittag ziehen an den Alpen starke Gewitter auf, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Aussichten für dieses Wochenende im Überblick.

30.07.2021 | Stand: 09:55 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt erneut vor schweren Gewittern - vor allem am Alpenrand. Das Unwetter soll bereits am Freitagnachmittag an den Bergen aufziehen. Bis dahin scheint vielerorts in Bayern die Sonne, auch im Allgäu.

Hagelkörner mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser

Das Gewitter erfasst im Laufe des Abends und in der Nacht auf Samstag von Südwesten her den Süden Bayerns sowie wohl auch den Süden Mittelfrankens und die Oberpfalz.

Dabei ist laut DWD lokal Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde möglich - "eng begrenzt bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel um drei Zentimeter und schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde", heißt es im Warnlagebericht für den Freistaat.

So ist die aktuelle Wetterlage

Auf der Vorderseite eines Tiefs über Südengland strömt nach Angaben der Meteorologen nochmals sehr warme, aber auch allmählich feuchtere Luft nach Bayern.

Das Wetter im Allgäu

Der Samstag bringt für das Allgäu einen Mix aus Sonne, Schauern und Gewittern bei Temperaturen um die 21 Grad Celsius. Am Sonntag kühlt es auf etwa 15 Grad im Schnitt ab. Auch an dem Tag sind lokal Gewitter und Regen möglich.

Am vergangenen Montag und Dienstag hatten heftige Unwetter im Allgäu gewütet. Vor allem im Landkreis Oberallgäu liefen Keller voll - zudem wurden mehrere Straßen überschwemmt und verdreckt. In Rettenberg riss sogar eine Flutwelle ein Auto mit (ein Video dazu finden Sie hier).

Auch im Unterallgäu zog ein Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen über das Land und hinterließ in mehreren Orten Spuren.

