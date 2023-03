Wie gefährlich sind die vielen unerkannten Corona-Fälle?

In Bayern sind alle landesrechtlichen Corona-Regeln gefallen. Ob das vertretbar ist und welche Möglichkeiten es jetzt noch gibt, das Virus im Auge zu behalten.

08.03.2023 | Stand: 15:56 Uhr

In der Pandemie hat der 1. März einen Wendepunkt markiert. Seither gibt es in Bayern keinerlei landesrechtlich angeordneten Corona -Regeln mehr - das erste Mal seit rund drei Jahren. Zudem werden kaum mehr Tests durchgeführt, die Inzidenz hat deswegen massiv an Aussagekraft verloren. Infektionen gibt es natürlich weiterhin - nur eben zu einem großen Teil unerkannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.