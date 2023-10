Wie lange fährt man in den Kommunen der Region zur nächsten Grundschule?

Gerade in den kälteren Monaten bringen Eltern ihre Jüngsten häufig noch mit dem Auto zur Grundschule. Doch wie lange benötigen sie dafür im regionalen Vergleich?

29.10.2023 | Stand: 18:56 Uhr

Wer erinnert sich nicht an die eigene Schulzeit: morgens, wenn der Wecker klingelt, noch mal umdrehen und fünf Minuten weiterschlafen? Mancherorts in der Region ist das kein Problem, andernorts wiederum zählt früh am Tag schon jede Minute: Wenn man für den Schulweg den Bus verpasst oder die Öffi-Anbindung generell schlecht ist, schwanken zwischen Oberstdorf und Oettingen , Ulm und Landsberg die Zeiten, die man mit dem Auto zur nächstgelegenen Grundschule benötigt, teilweise drastisch.

