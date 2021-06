Wie Schulen sich gegen eine vierte Corona-Welle wappnen

Luftfilter sollen mehr Infektionsschutz bringen. Doch nur ein Bruchteil der Räume ist damit ausgestattet. Manche Schulleiter nehmen es jetzt selbst in die Hand.

30.06.2021 | Stand: 13:08 Uhr

Der weiße Kasten im Klassenzimmer der Grundschule Scheuring im Kreis Landsberg misst die Größe eines Kleiderschranks. Knapp zweieinhalb Meter hoch und gut einen Meter breit. Oben aus dem Metallschrank heraus führt ein fünf Meter langer grauer Stoffschlauch, der an der hohen Decke des Klassenzimmers an einer Schiene befestigt ist. Zwei weitere Schläuche führen zum Fenster, dessen Oberlicht durch einen Luftdurchlass ausgetauscht wurde. Das Gerät, das die dritte Klasse seit einem Vierteljahr testet, soll im Winter die Waffe der Scheuringer gegen Corona werden und Unterricht auch dann garantieren, wenn die Delta-Variante auf ungeimpfte Kinder trifft. Es ist ein ganzes Lüftungssystem – so wie in einem modernen Großraumbüro. Mehr als ein mobiler Filter.