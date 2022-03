Seit dem Krieg in der Ukraine und Putins Drohung mit Atomwaffen, fragen sich Menschen, ob es in Augsburg eigentlich noch Schutzräume gibt. Was die obersten Katastrophenschützer sagen.

Von Fridtjof Atterdal

08.03.2022 | Stand: 08:08 Uhr

Krieg in Europa war wohl für die meisten lange Zeit unvorstellbar. Doch seit Putins Einmarsch in die Ukraine und seiner unverhohlenen Drohung mit dem russischen Atomarsenal stellen sich Menschen auch hier die Frage, wie gut die Bevölkerung in Augsburg im Fall eines militärischen Übergriffs geschützt wäre. Bei der Stadt gehen derzeit vermehrt Fragen nach Schutzräumen und dem Zustand des Zivilschutzes ein, bestätigt Ordnungsreferent Frank Pintsch. Wie ist es darum bestellt?