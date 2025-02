Junger Mann kann Fahren ohne Führerschein nicht lassen

Bereits zum fünften Mal hat die Polizei im Landkreis Hof einen jungen Mann ohne Führerschein hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Die Beamten erkannten den 20-Jährigen, als sie ihm am Montag in einem Streifenwagen entgegenkamen, wie die Polizei mitteilte. Als sie ihn in Helmbrechts anhielten, habe seine 51-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz gesessen. Sie erhielt wie ihr Sohn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, weil sie ihm die Fahrt gestattet habe.

Laut Polizei hatte der Mann im vergangenen Sommer bei einer seiner Fahrten auch versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Dabei habe er ein Brückengeländer durchbrochen und sei einen Bahndamm hinuntergefahren. Warum der 20-Jährige keinen Führerschein hat, konnte die Polizei nicht sagen.