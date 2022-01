Schnee sorgt bayernweit für Verkehrschaos am Wochenende

Feststeckende Lastwagen und zahlreiche Unfälle: Schneefall hat in vielen Teilen Bayerns am Wochenende für schwierige Verkehrsverhältnisse gesorgt.

09.01.2022 | Stand: 16:36 Uhr

Ein schneereiches Wochenende hat auf Bayerns Straßen für Unfälle und Behinderungen gesorgt. Kurz vor Ende der Weihnachtsferien waren zugleich die Skigebiete im Freistaat gut besucht und entsprechend viele Autofahrer unterwegs. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Norden des Freistaats teils kräftige Schneeschauer vorhergesagt.

Am Samstagmorgen kam es vor allem in Franken zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Die Schneedecke auf den Autobahnen sei zu hoch gewesen, vor allem Lastwagen hätten zeitweise nicht mehr anfahren können und seien an Steigungen hängengeblieben, sagte eine Polizeisprecherin in Unterfranken.

A7: Sieben Lkws versperren Autobahn

Auf der Autobahn 7 standen am Morgen in beide Richtungen zwischen der Grenzwaldbrücke und der Anschlussstelle Hammelburg sieben Lkw quer. Aufgrund des geringen Verkehrs am Samstagmorgen bildeten sich laut der Polizei aber nur kurze Staus.

Auch in Mittelfranken kämpften Lastwagen mit Schnee und Glätte: Auf der Autobahn 9 in Richtung Leipzig blockierte ein Lastwagen den rechten Fahrstreifen. Der Lkw rutschte kurz nach der Anschlussstelle Trockau in die Leitplanke.

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) 4 von 9 Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) 5 von 9 So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) 8 von 9 Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

Auf der Autobahn 6 kam ein Lastwagen zwischen Nürnberg-Langwasser und Nürnberg-Ost von der Straße ab und fuhr in eine Böschung. Der rechte Fahrstreifen wurde blockiert. Verletzt wurde bei diesen Unfällen niemand.

Oberpfalz: Polizei zählt bis zum Nachmittag 18 Unfälle

Lesen Sie auch

Verkehr in Bayern Schnee und Glätte in Franken - Querstehende Lkw blockieren Autobahnen

Auf der A 93 und der Bundesstraße 85 in der Oberpfalz blieben ebenfalls Laster hängen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz zählte bis zum Nachmittag 18 witterungsbedingte Unfälle mit zwei Leichtverletzten.

Im schwäbischen Eggenthal (Landkreis Ostallgäu) wurde ein 25-Jähriger bei einem Glätteunfall schwer verletzt. Laut Polizei prallte auf sein Auto frontal der Wagen einer 54-Jährigen, die aufgrund der rutschigen Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten war. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus. Die 54-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Im Ostallgäu überschlug sich der Wagen einer Autofahrerin wegen Schnees

Sie kam mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 26-Jährige hatte demnach in einer Linkskurve wegen Schneeverwehungen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war rechts von der Straße Richtung Trauchgau abgekommen. Der Wagen schoss über die Böschung, überschlug sich und flog etwa 50 Meter weit in ein anliegendes Feld. Die Frau konnte einen Notruf absetzen und sich aus dem Fahrzeug befreien.

Skigebiete im Freistaat waren der Polizei zufolge gut besucht

Der Neuschnee habe zum Ende der Ferien vor allem viele Wintersportfans angezogen. Größere Verkehrsprobleme in den Wintersportgebieten waren den Einsatzzentralen nicht bekannt. (Lesen Sie auch: Blitzeis ist eine tückische Gefahr im Winter - das müssen Autofahrer im Allgäu beachten)

Am Samstagnachmittag ließen die Schneeschauer immer mehr nach. Am Sonntag schneite es noch in den östlichen Mittelgebirgen. Für Montag sagte der DWD weitere Schneefälle in Teilen Bayerns voraus. Am Dienstag soll es dann nur noch in den östlichen Alpen sowie im Vorland Schneefall geben. Im restlichen Bayern werde es dann vor allem bewölkt sein. Autofahrer müssten örtlich mit Glätte durch gefrierende Nässe rechnen. (Lesen Sie auch: In der Nacht verirrt: 82-Jähriger stirbt in Regensburg)