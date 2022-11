Wintereinbruch in Teilen Bayerns - wo es geschneit hat

Normalerweise zieht der Winter zuerst im Allgäu ein, doch zum Start des Wochenendes hat es in anderen Teilen Bayerns deutlich mehr geschneit.

19.11.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Von Unterfranken bis nach Niederbayern kam es zu verbreitetem Schneefall - teils auch kräftig, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Liegen bleibe der Schnee nur kurz: Der Boden sei noch zu warm dafür.

Wintereinbruch in Bayern: Schneefälle in der Nacht auf Sonntag möglich

Auch noch in der Nacht zum Sonntag rechnet der DWD mit Schnee und Temperaturen um die null bis zu minus neun Grad Celsius. Dann wird aus dem Schnee zunehmend Regen. Mit den steigenden Temperaturen zieht dieser immer mehr in höhere Lagen. Die Nacht zum Montag sei dann in den meisten Teilen Bayerns frostfrei.

Im Allgäu fiel der Schnee nur in den höheren Lagen. Auch im angrenzenden Tannheimer Tal lag am Samstagnachmittag die Schneegrenze bei rund 1200 Metern.