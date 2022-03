Hinter dem schweren Unfall auf der B17 bei Augsburg vor einem Jahr soll ein Mordversuch stecken. Wollte ein Mann seine Frau töten? Was er sagt.

17.03.2022 | Stand: 08:25 Uhr

Wenn sie Frühschicht hatten, fuhren sie gegen sechs Uhr morgens mit dem Auto los. Rund sieben Jahre schon arbeitete das Ehepaar aus dem westlichen Landkreis Augsburg beim Versandriesen Amazon in Graben. Meist saß der Ehemann am Steuer. "Meine Frau machte gerne die Fußheizung an und döste noch", lässt der 49-jährige Rumäne von einer Dolmetscherin dem Gericht übersetzen.