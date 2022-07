Wow! So brennt der Rekord-Funken von Lustenau

Der Lustenauer Funken ist der höchste Funken der Welt! Wir gratulieren unseren Nachbarn und zeigen Dir die schönsten Fotos und ein kleines Video vom Feuersturm.

27.07.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Bilderstrecke

Mega-Funken von Lustenau

1 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 2 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 3 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 4 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 5 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 6 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 7 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 8 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 9 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 10 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 11 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 12 von 12 Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! Knapp über 60 Meter war der Funken hoch. Das heißt: Rekord! 1 von 12

Eine offizielle Messung bestätigte den Rekord am Samstagnachmittag. Die Mitglieder der Hofstalder Funkenzunft haben es also geschafft. Pünktlich um 20 Uhr wurde der 60,646 Meter hohe Holzturm angezündet, rasend schnell fraßen sich die Flammen zur Schießpulver gefüllten Funkenhexe "Luftigunde" in die Spitze durch, die mit einem lauten Knall explodierte.

Tausende Besucher sind nach Lustenau gekommen, um sich dieses Spektakel anzusehen.