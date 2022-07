Zaunbau-WM und Party! Die Bilder aus Dietmannsried

Die einen werfen Gummistiefel, die anderen tragen Frauen durch die Gegend, wieder andere messen ihre Kraft beim Zehendrücken. Wenn es um Meisterschaften geht, lassen sich Menschen allerhand einfallen. Am Samstag wurde nun Dietmannsried im Oberallgäu Austragungsort eines solchen Wettstreits: Sieben Teilnehmer schlugen Holzpfosten in den Boden, spannten silberfarbenen Draht über eine Strecke von 35 Metern. Party gab's natürlich auch noch am Abend. Die Bilder: hier bei uns!

27.07.2022 | Stand: 11:10 Uhr