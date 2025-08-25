13-Jährige in Freibad sexuell belästigt - Mann in U-Haft

Nach sexueller Belästigung einer 13-Jährigen in einem Freibad in Unterfranken sitzt ein Mann in U-Haft. Der 20-Jährige werde des sexuellen Missbrauchs von Kindern in dem Bad in Kitzingen verdächtigt, teilte die Polizei mit. Die 13-Jährige habe nach dem Vorfall um Hilfe geschrien, sich losgerissen und einen Bademeister verständigt. Unmittelbar danach soll der Mann noch eine 14-Jährige verbal belästigt haben.
Der Bademeister habe den Verdächtigen festgehalten, bis Polizisten ihn mitnahmen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die 13-Jährige sei mit leichten Verletzungen vor Ort ärztlich behandelt worden.
Für die Ermittlungen in dem Fall sucht die Polizei nach weiteren Badegästen, die die Vorfälle möglicherweise mitbekommen haben.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden