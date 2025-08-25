Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Zeugen gesucht: 13-Jährige in Freibad sexuell belästigt - Mann in U-Haft

Zeugen gesucht

13-Jährige in Freibad sexuell belästigt - Mann in U-Haft

Eine 13-Jährige schreit in einem unterfränkischen Freibad um Hilfe. Wenig später nimmt die Polizei einen 20-Jährigen fest. Er soll nicht nur das Mädchen belästigt haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
    Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Nach sexueller Belästigung einer 13-Jährigen in einem Freibad in Unterfranken sitzt ein Mann in U-Haft. Der 20-Jährige werde des sexuellen Missbrauchs von Kindern in dem Bad in Kitzingen verdächtigt, teilte die Polizei mit. Die 13-Jährige habe nach dem Vorfall um Hilfe geschrien, sich losgerissen und einen Bademeister verständigt. Unmittelbar danach soll der Mann noch eine 14-Jährige verbal belästigt haben.

    Der Bademeister habe den Verdächtigen festgehalten, bis Polizisten ihn mitnahmen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die 13-Jährige sei mit leichten Verletzungen vor Ort ärztlich behandelt worden.

    Für die Ermittlungen in dem Fall sucht die Polizei nach weiteren Badegästen, die die Vorfälle möglicherweise mitbekommen haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden